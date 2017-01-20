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Трамп официально стал президентом США

20.01.2017 - 20:41

Миллиардер Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. В ходе церемонии инаугурации председатель Верховного суда США привел победителя президентских выборов к присяге у здания Капитолия.

В честь инаугурации 45-го президента США прозвучал ружейный салют. Теперь Трамп вместе со своим предшественником Бараком Обамой отправится в Белый дом, откуда будет принимать парад в свою честь.

Церемонию проигнорировали десятки конгрессменов, представляющих Демократическую партию США. Кандидат от этой партии Хиллари Клинтон проиграла республиканцу Трампу президентские выборы.

Во время инаугурации в Вашингтоне начались беспорядки на акциях протеста против вступления Трампа в должность. Часть протестующих заблокировала некоторые подходы к местам, где проводится церемония.

Кроме того, около 150 противников Трампа, одетых в черное, под масками, прошлись маршем по городу, разбивая витрины и окна машин и переворачивая мусорные баки. Некоторые из них прятали лица под масками.

Трамп был избран 45-м президентом США по итогам голосования, прошедшего в ноябре. Для многих итоги выборов оказались неожиданностью.
Трамп еще в ходе предвыборной кампании критиковался за неоднозначные высказывания, которые многие сочли расистскими и сексистскими. Кроме того, Трампа упрекали в излишних симпатиях к России и ее президенту Владимиру Путину.

После победы на выборах Трамп выступил с речью, риторика которой оказалась значительно мягче предвыборной. Он призвал граждан США сплотиться и вернуть стране величие, пишет ВВС.

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