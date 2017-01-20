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ДНР присоединится к международным договорам о перевозке опасных грузов

20.01.2017 - 20:33

Парламентарии ДНР и представители министерств и ведомств поддержали предложение Минтранса о присоединении к международным договорам ДОПОГ, в частности, соглашению о перевозке опасных грузов. Окончательное решение примет Глава Республики Александр Захарченко.

Инициативу транспортников обсуждали сегодня на расширенном заседании парламентского комитета по транспорту и связи, на котором помимо депутатов Народного Совета присутствовали сотрудники Госавтоинспекции, МВД, МИД, Министерства юстиции и других.

«Назрела необходимость ввести в правовое поле Республики те правоотношения, которые по факту уже существуют на территории ДНР», — сказал и.о. замминистра транспорта Ростислав Маркелов.

«Все приглашенные поддержали инициативу министерства транспорта о присоединении к ДОПОГ. Нашим комитетом будет подготовлено обращение к Главе Республики о присоединении в одностороннем порядке к международным договорам», — отметил в беседе с журналистами зампредседателя комитета, депутат Сергей Сверчков.

ДОПОГ – соглашение европейских государств о международных перевозках опасных грузов. Документ создан по инициативе ООН 30 сентября 1957 года. В нем содержатся более 3000 наименований опасных веществ, правила перевозки и прочее. Соглашение действует на территории Евросоюза, а также в Казахстане, Азербайджане, Марокко и России, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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