В Перми может быть создана группа охраны быстрого реагирования для медиков

После нападения на подстанцию скорой помощи в Перми медиков может начать охранять группа быстрого реагирования.
С инициативой выступил депутат Госдумы Николай Говорин, который потребовал усилить охрану объектов сферы здравоохранения. Об этом сообщает URA.RU.
Отмечается, что для вызова группы в машинах «скорой» предлагают установить тревожную кнопку.
В новогодние праздники проект «Защитим врача скорой помощи» проверили в тестовом режиме.
«В мероприятии было задействовано 18 бригад скорой медицинской помощи, все они получили так называемые тревожные кнопки в виде телефонов одноканальной связи, которые напрямую связаны с экипажами машин групп быстрого реагирования», — сказал организатор акции Дмитрий Омутных.
Отмечается, что во время новогодних праздников серьёзных инцидентов зафиксировано не было, сообщает RT.