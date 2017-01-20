Шувалов: Экономику РФ рано "выписывать из больницы"

Вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что российская экономика выздоравливает, но выписывать её из больницы пока рано, сообщает RT.

«Выписаны из больницы — это будет тогда, когда у нас будет наблюдаться устойчивый рост и повышение доходов наших граждан. Пока это не наблюдается», — сказал Шувалов в интервью каналу «Россия 24», отвечая на вопрос о том, когда российскую экономику можно будет считать выздоровевшей.

Также Шувалов отметил, что властям удалось «вылечить» большинство проблем в экономике и её состояние не вызывает опасений.

Ранее Шувалов заявил, что экономический рост в России в 2017 году может составить от 1 до 2%.