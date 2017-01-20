Украина обвинила РФ в нарушениях после инспекции в Ростовской области

Проведённая Украиной инспекция на российской территории выявила нарушение Россией Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВС Украины.

«Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ», — говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

Ранее начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что Украина провела инспекцию в Ростовской области.

При этом он отметил, что руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции категорически отказался сообщить российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведённой работы, пишет RT.