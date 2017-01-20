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"Сами себя" — в штабе "АТО" рассказали, кто обстрелял автобус в Еленовке

20.01.2017 - 17:30

Спикер пресс-центра штаба "АТО" Леонид Матюхин рассказал о том, что утром 20 января в районе н. п. Еленовка, "российско-оккупационные войска обстреляли гражданский автобус". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Причастность боевиков к этому событию подтверждается тем, что автобус, который двигался вдоль линии соприкосновения в направлении Еленовка-Донецк, получил пулевые повреждения со стороны позиций незаконных вооруженных формирований", – написал Матюхин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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