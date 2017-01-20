Басурин: Следственные органы ДНР завели дело по факту обстрела Еленовки

Правоохранительные органы Донецкой Народной Республики возбудили уголовное дело по факту обстрела ВСУ в пятницу утром Еленовки, - об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"По данному факту представителями следственных органов ДНР возбуждено уголовное дело", — сказал Басурин.

"Важно отметить, что это преступление произошло в момент работы заместителя Главы ОБСЕ Александра Хуга на территории республики, что демонстрирует наплевательское отношение украинских силовиков к международной миссии", — добавил Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».