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Лавров: РФ разделяет подход Трампа о приоритете борьбы с ИГ

20.01.2017 - 15:36

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия разделяет подход избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о приоритете борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Об этом глава российского МИД заявил по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана.

«Дональд Трамп в своих предвыборных речах и уже после того, как он был избран неоднократно говорил, что его приоритетом на международной арене будет борьба с ИГИЛ (запрещена в РФ), как главной террористической угрозой всему человечеству. Мы абсолютно разделяем такой подход», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что Россия рассчитывает на более эффективное развитие международного сотрудничества в новых условиях, пишет RT.

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