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Сербия и Финляндия провели инспекцию на территории РФ

20.01.2017 - 14:55

Сербская и финская инспекционные группы в период с 16 по 20 января 2017 года провели инспекции в районе городов Москва, Наро-Фоминск, Нижний Новгород и Иваново в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В ходе инспекций все запросы инспекционных групп по посещению военных объектов в указанном районе российской стороной были выполнены», — заявил он.

По его словам, инспекторам была предоставлена возможность посетить полигоны Западного военного округа. Кроме того инспекционные группы провели вертолётные облёты указанных районов.

«По оценке руководителей групп от Сербии и Финляндии Российская Федерация в полной мере выполнила свои международные обязательства», — подчеркнул Рыжков.
Ранее сообщалось, что Украина провела инспекцию на территории Ростовской области, пишет RT.

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