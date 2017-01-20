В Харькове отказались переименовать проспект Героев Сталинграда

Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал петицию с призывом переименовать проспект Героев Сталинграда и заявил, что для переименования нет оснований. Об этом говорится в ответе Кернеса, опубликованном на сайте харьковской мэрии.

«Рабочей группой было определено, что название проспекта Героев Сталинграда под действие указанного закона (о декоммунизации) не подпадает. Учитывая изложенное, для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют», — говорится в сообщении, пишет RT.

Ранее сообщалось, что более 10 тыс. жителей подписали петицию с требованием переименовать проспект Степана Бандеры в Киеве в проспект Владимира Великого.