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НМ ЛНР: ВСУ обстреляли ремонтную бригаду путейцев

20.01.2017 - 14:37

Киевские силовики в зоне так называемой "АТО" обстреляли из стрелкового оружия бригаду железнодорожников. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко.

"Мы продолжаем фиксировать факты мародерства и преступлений против мирных граждан со стороны военнослужащих ВСУ и националистических батальонов, находящихся в "серой" зоне", – отметил он.

"Так, 18 января укрокаратели из 24-й бригады с направления поселка Новотошковка обстреляли из стрелкового оружия бригаду железнодорожников, выполнявших работы по диагностике и ремонту железнодорожных путей сообщения. Прибывшими на место происшествия наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ были зафиксированы пулевые отверстия от попаданий в кабину машиниста", – уточнил Анащенко.

Начальник управления сообщил, что "еще один кощунственный факт зафиксирован в населенном пункте Троицкое".

"Там националисты батальона "Днепр-1", в основном, выходцы из западной Украины, совершают рейды по церковным приходам и частным домовладениям и насильственно изымают у местного населения иконы, лампады и другие предметы церковной утвари с целью последующего вывоза из зоны "АТО" и продажи на черном рынке", – рассказал он.
"Кроме того, нам стало известно о вопиющих фактах вандализма, совершаемых боевиками ДУК "Правый сектор", сравнимых с актами фашизма времен Великой Отечественной войны", – отметил Анашенко.

Националисты осуществляют вывоз и уничтожение литературы и учебников на русском языке из школьных библиотек, находящихся в зоне так называемой "АТО", – пояснил он, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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