Госдума ратифицировала соглашение с Турцией по "Турецкому потоку"

Депутаты Госдумы приняли закон о ратификации соглашения между Россией и Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает RT.

16 декабря правительство России одобрило ратификацию соглашения с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток».

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер Турции Бинали Йылдырым договорились активизировать работу по проектам в сфере энергетики, включая АЭС «Аккую» и «Турецкий поток».

Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Чёрного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая.

Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.