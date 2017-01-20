Лукашенко: "Нам чужие мигранты здесь не нужны"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал сообщения о строительстве центров для мигрантов и заявил о недопустимости превратить страну в «отстойник» для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает RT.

«В средствах массовой информации, я смотрю, некоторые наши особо «свядомыя» кричат о том, что мы чуть ли не превращаем Беларусь в «отстойник». Хочу предупредить, что никакого «отстойника» в Беларуси быть не должно. Нам чужие мигранты здесь не нужны», — заявил Лукашенко.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что ЕС выделит Белоруссии €7 млн на строительство лагерей для беженцев. Утверждалось, что центры размещения мигрантов будут открытого и закрытого типа.

Представитель Европейской комиссии заявил, что ЕС не финансирует и не планирует финансировать какие-либо миграционные центры закрытого типа в Белоруссии.