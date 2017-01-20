Асад: На ближайших переговорах с оппозицией не будет обсуждаться вопрос выборов

Президент Сирии Башар Асад заявил, что на ближайших переговорах с оппозицией не будет обсуждаться вопрос досрочных выборов президента.

Асад в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что вопрос выборов является национальным и не обсуждается с оппозицией.

«Это сирийский вопрос и это часть конституции», — цитирует SANA Асада.

Он также отметил, что вопрос проведения выборов не стоит на повестке дня, пишет RT.

Накануне Асад заявил, что надеется на всесторонние переговоры между конфликтующими сторонами САР в Астане.