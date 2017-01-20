Roshen закрывает кондитерскую фабрику в Липецке

Украинская кондитерская корпорация Roshen объявила о закрытии своего производства в Липецке, передаёт «Лига.net» со ссылкой на заявление компании.

Ожидается, что полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов произойдёт в апреле 2017 года.

Как отмечается в сообщении, такое решение принято «по экономическим и политическим причинам».

В 2016 году в СМИ появилась информация о возможной продаже липецкой фабрики Roshen российской компании «Славянка». Позднее компания опровергла данную информацию, пишет RT.