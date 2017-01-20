Заместитель главы СММ ОБСЕ намерен встретиться с главой ДНР

Заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг намерен встретиться с Главой ДНР Александром Захарченко и обсудить возможность разминирования трассы в районе южного села Коминтерново. Об этом сегодня сообщил начальник штаба оперативного командования Руслан Якубов.

«Александр Хуг готов встретиться с Главой ДНР Захарченко для обсуждения вопроса разминирования дороги от села Коминтерново до Мариуполя», — сказано в сообщении.

Якубов пояснил, что проведение данного вида работ возможно по согласованию с Главой Республики и министром обороны. Как только решение будет принято, разминирование может начаться безотлагательно, сообщают «Новости Донецкой Республики».