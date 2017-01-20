Главы МИД РФ и Армении провели встречу в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили подготовку к предстоящей в Москве 24 января встрече глав правительств России и Армении.

«Обсуждена проблематика нагорнокарабахского урегулирования, включая вопросы реализации договорённостей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Также были рассмотрены вопросы развития российско-армянского союзнического взаимодействия, пишет RT.