Замглавы СММ ОБСЕ приехал с инспекцией на юг ДНР

Делегация в составе российской стороны в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга и представителя оперативного командования ДНР приехала в село Коминтерново для проведения инспекции, - об этом сообщил представитель командования.

По предварительной информации, делегация намерена осмотреть поврежденные обстрелами со стороны ВСУ дома, а также пообщаться с местным населением.

Кроме того, согласно официальному сообщению пресс-службы миссии ОБСЕ, сегодня Александр Хуг поедет во фронтовое село Саханка Новоазовского района, где осмотрит пострадавшую от обстрелов со стороны ВСУ школу, сообщают «Новости Донецкой Республики».