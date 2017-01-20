Трамп планирует посетить штаб-квартиру ЦРУ

Избранный президент США Дональд Трамп планирует посетить штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Виргинии на следующий день после своей инаугурации, передаёт NBC News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, визит в ЦРУ станет первой поездкой Трампа в государственное учреждение после вступления в должность. Предполагается, что будущий глава государства приедет на церемонию присяги Майка Помпео, если 20 декабря Сенат утвердит его кандидатуру на пост директора ЦРУ.

При этом пресс-секретарь избранного президента США Шон Спайсер не подтвердил информацию о предстоящем визите Трампа в ЦРУ.

«Я уверен, что в какой-то момент, в скором времени, он посетит не только ЦРУ, но и другие департаменты», — приводит телеканал его слова.

В ноябре конгрессмен Майк Помпео принял предложение Дональда Трампа возглавить ЦРУ, пишет RT.