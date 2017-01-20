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ВСУ обстреляли поселок Еленовка

20.01.2017 - 10:15

Мирная жительница получила осколочные ранения вблизи поселка Еленовка в ходе обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сегодня сообщил глава поселковой администрации Игорь Сякерин.

«Сегодня утром в 7.30 начался обстрел поселка Еленовка, в результате осколками была ранена местная жительница. Она ехала в автобусе Донецк-Докучаевск, и была ранена недалеко от КПП «Еленовка»», — рассказал глава администрации.

По словам главы, пострадавшая была доставлена в больницу Донецка, ее состояние выясняется. Сякерин отметил, что из-за непрекращающихся обстрелов представители местной власти не смогли оперативно выехать на место происшествия. В связи с этим данные об обстреле со стороны ВСУ уточняются. По предварительной информации в окрестностях Еленовки имеются повреждения жилого фонда, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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