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Минфин надеется на ускоренное рассмотрение иска РФ по долгу Украины

20.01.2017 - 09:59

Министерство финансов России надеется, что суд в Лондоне удовлетворит ходатайство об ускоренном рассмотрении иска к Украине по долгу на $3 млрд.

«Мы уверены, что приведённая ответчиком аргументация не выдерживает критики, и ожидаем скорейшего вынесения Судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине», — говорится в сообщении на сайте Минфина.

При этом отмечается, что суд может вынести вердикт в течение 1-3 месяцев, пишет RT.

Накануне Высокий суд Лондона завершил слушания сторон по иску России против Украины о долге в размере $3 млрд.

В конце 2013 года Россия выделила Украине $3 млрд на зарплаты бюджетникам и пенсии. В настоящее время Киев настаивает на том, что эти средства являлись «взяткой» экс-президенту страны Виктору Януковичу.

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