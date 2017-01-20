Премьер Японии намерен встретиться с Трампом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении как можно скорее посетить США, чтобы встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает Associated Press. Об этом Абэ заявил в ходе выступления в парламенте.

Он также отметил, что японско-американский альянс является «неизменным принципом» для политики Японии в области дипломатии и безопасности, пишет RT.

17 ноября состоялась неформальная встреча Абэ и Трампа. Японский премьер стал первым из мировых лидеров, встретившимся с избранным главой Соединённых Штатов.

Ранее Абэ заявил, что намерен в ближайшее время посетить Россию для продвижения вопроса мирного договора.