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Кандидат на пост главы минфина США заявил о поддержке санкций против РФ

20.01.2017 - 06:57

Кандидат на пост главы минфина США Стивен Мнучин заявил, что на 100% поддерживает антироссийские санкции, передает Газета.Ru.
В то же время он добавил, что санкции могут быть ослаблены в том случае, если удастся заключить «сделку» с Москвой.

«Избранный президент дал понять, что он изменит ситуацию с санкциями, если получит что-то взамен», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не увидела в словах избранного президента США Дональда Трампа предложения сократить арсенал ядерного оружия в обмен на снятие антироссийских санкций.

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