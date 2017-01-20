Кандидат на пост главы минфина США заявил о поддержке санкций против РФ

Кандидат на пост главы минфина США Стивен Мнучин заявил, что на 100% поддерживает антироссийские санкции, передает Газета.Ru.

В то же время он добавил, что санкции могут быть ослаблены в том случае, если удастся заключить «сделку» с Москвой.

«Избранный президент дал понять, что он изменит ситуацию с санкциями, если получит что-то взамен», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не увидела в словах избранного президента США Дональда Трампа предложения сократить арсенал ядерного оружия в обмен на снятие антироссийских санкций.