Трамп подпишет первые указы уже в день инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп намерен подписать первые указы уже в день инаугурации. Об этом сообщает агентство Reuters. В частности, это касается вопроса строительства стены на границе с Мексикой и ограничения миграции.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер отметил, что Трамп будет делать изменения не только в первый день, но и во второй, и в третий, а также в ближайшие дни и недели.

Сообщается, что Трамп также планирует посетить штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ), пишет RT.

Ранее стало известно, что Трамп с семьёй прилетел в Вашингтон на инаугурацию, которая состоится в пятницу, 20 января.