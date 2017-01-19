Могерини: Решения по антироссийским санкциям не будут зависеть от США

Все решения Евросоюза по санкциям в отношении России являются самостоятельными и не зависят от решений, принятых США. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, передаёт RT.

«Решения ЕС принимаются не в Вашингтоне, они принимаются в Брюсселе и в других местах, где потребуется, 28 странами, а в будущем — 27 странами. Наше решение по санкциям против России <...> будет постоянно и всегда оцениваться по ситуации, останется связанным с полной имплементацией Минских соглашений, ситуацией на востоке Украины и не будет зависеть от решений, принятых в других местах», — заявила она, выступая на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.