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Глава миссии ОБСЕ: Ситуация в зоне конфликта в Донбассе ухудшается

19.01.2017 - 22:08

Ситуация в зоне конфликта в Донбассе ухудшается, - об этом заявил в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ глава Специальной мониторинговой миссии на Украине посол Эртугрул Апакан.

Как отмечается в его заявлении, распространенном пресс-службой организации, ‎"ситуация с безопасностью в Донецкой и Луганской областях ухудшается".

"Стороны продолжают нарушать режим прекращения огня и другие соглашения. СММ зафиксировала заметный рост использования вооружения, указанного в этих соглашения, включая множество ракетно-залповых систем и другую артиллерию", — говорится в сообщении.

Апакан полагает, что если имплементация договоренностей провалится, это будет означать риск дальнейшей эскалации конфликта, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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