Минобороны России сообщило о разработке гиперзвукового оружия

Разработка гиперзвукового оружия, действующего в плазме, подходит к концу. Об этом заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

«На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме», — цитирует слова Борисова ТАСС.

Замминистра отметил, что армия стоит на рубеже очередной научно-технической революции.

«Взаимодействие между Российской академией наук и Минобороны имеет конкретные цели, прежде всего в разработке научно-технического задела. Особенно мы ожидаем серьёзного прорыва в области лазерной тематики, электромагнитного оружия и так далее», — подчеркнул Борисов.

Ранее сообщалось, что российскую армию к 2025 году снабдят новейшим высокоточным оружием, сообщает RT.