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Миллер выразил опасения насчет запасов газа на Украине

19.01.2017 - 15:58

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что холдинг фиксирует снижение запасов газа в подземных хранилищах Украины, что вызывает опасения прохождения страной зимнего периода. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Газпром» по оперативным данным видит, что запасы газа в украинских ПХГ упали ниже 11 млрд кубометров. Суточный отбор из хранилищ вырос с 15 января более чем на 40%. Впереди еще два с половиной месяца отопительного сезона, и прохождение Украиной пиков спроса на газ в этот холодный период вызывает у нас серьезные опасения», — сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что Украина почти удвоила отбор газа из подземных хранилищ из-за морозов.
Как стало известно, объем газа в подземных хранилищах, по данным на 8 января, уменьшился до 11,459 млрд кубометров.

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