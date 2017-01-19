Миллер выразил опасения насчет запасов газа на Украине

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что холдинг фиксирует снижение запасов газа в подземных хранилищах Украины, что вызывает опасения прохождения страной зимнего периода. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Газпром» по оперативным данным видит, что запасы газа в украинских ПХГ упали ниже 11 млрд кубометров. Суточный отбор из хранилищ вырос с 15 января более чем на 40%. Впереди еще два с половиной месяца отопительного сезона, и прохождение Украиной пиков спроса на газ в этот холодный период вызывает у нас серьезные опасения», — сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что Украина почти удвоила отбор газа из подземных хранилищ из-за морозов.

Как стало известно, объем газа в подземных хранилищах, по данным на 8 января, уменьшился до 11,459 млрд кубометров.