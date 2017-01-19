Аксенов уверен в дальнейшем развитии сотрудничества Крыма с ДНР и ЛНР

Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел встречи с делегациями Донецкой и Луганской Народных Республик, которые в рамках визита на полуостров приняли участие в праздновании 363-й годовщины Переяславской Рады. Об этом сообщает пресс-служба главы РК. Так, в ходе встречи с делегацией ДНР Аксенов поблагодарил коллег за визит, а также отметил необходимость сотрудничества РК с Донецкой Республикой.

"Крымчане за вас болеют, переживают, мы поддерживаем вас морально и знаем, насколько вам тяжело. Ваше мужество заряжает других. В дальнейшем будем всегда приглашать к участию в знаковых мероприятиях. Уверен, что наше сотрудничество будет развиваться. Огромный привет жителям, наилучшие пожелания от крымчан", – сказал глава Крыма.

В свою очередь глава ДНР Александр Захарченко поблагодарил крымчан за приглашение.

"Мы провели очень важное мероприятие. Такие события нас объединяют, историю нельзя забывать. Мы чувствуем, что народ Крыма – это не только друг, это брат, родные для нас души. Поддержка, которую оказываете нашей республике, очень ценна", – сказал он, пригласив Аксенова с ответным визитом посетить Донецкую Народную Республику.

В ходе встречи с делегацией ЛНР Аксенов поблагодарил гостей за твердость духа, мужество, а также стремление отстаивать народные интересы. В свою очередь глава ЛНР Игорь Плотницкий соотнес подвиг Переяславской Рады с событиями "Крымской весны" и выразил благодарность Республике Крым за помощь.

"Вы всегда оказывали нам всевозможную помощь. Мы чувствовали, что это помощь не республики, не правительства, это помощь братьев, членов семьи, которой мы действительно являемся. Вы нам родны не только по духу и по вере, но и по всем тем переживаниям и трудностям, которые мы сейчас проходим", – сказал глава ЛНР, сообщают «Новости Донецкой Республики».