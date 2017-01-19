Захарченко и Плотницкий стали почетными членами "Русской общины Крыма"

Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий стали почетными членами общественной организации "Русская община Крыма".

Удостоверения почетных членов организации им вручил в Симферополе председатель РОК, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Кроме того, такие удостоверения он вручил председателям Народных советов ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Владимиру Дегтяренко.

"Будем считать, что это своеобразное, символическое гражданство от всей большой "Русской общины Крыма" не только как организации, от всех нас, крымчан, потому что к этим людям мы относимся с огромным уважением. Они — часть нашего великого славянского единства", — подчеркнул Цеков, сообщают «Новости Донецкой Республики».