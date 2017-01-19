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ВСУ за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР

19.01.2017 - 16:54

Обстановка на линии фронта в Донецкой Народной Республике нормализовалась, украинские силовики за прошедшие сутки 71 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин.

"Обстановка в Донецкой Народной Республике по сравнению с предыдущими днями нормализовалась. За прошедшие сутки украинские террористы 71 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 18 мин калибром 120 и 82 мм, а также 36 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие", — сказал он.

По словам Басурина, ВСУ продолжили обстрелы Горловки и поселка Зайцево на ее окраине. Там были разрушены два дома, также частично поврежден еще один жилой дом.

Под огнем украинских силовиков вновь оказалась Ясиноватая и расположенные вблизи нее поселок Крутая Балка, а также село Спартак. Велись обстрелы и по пригородам Донецка — территории бывшего аэропорта и поселку Трудовские Петровского района города. Кроме того, по данным командования, были обстреляны Докучаевск и южное село Саханка.

"Возникшую нормализацию обстановки и уменьшение обстрелов территории Республики мы связываем с прибытием 20 января 2017 года в Донецк Заместителя главы ОБСЕ на Украине Александра Хуга. Украинские преступники, таким образом, пытаются обелить себя в глазах общественности и представителями миссии ОБСЕ", — добавил Басурин, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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