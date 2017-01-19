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ЦБ может начать покупать валюту при текущих ценах на нефть

19.01.2017 - 14:43

Установившиеся цены на нефть и решение отказаться от траты дополнительных нефтегазовых доходов могут позволить Банку России покупать валюту на рынке. Об этом в интервью Bloomberg заявил вице-премьер Игорь Шувалов.

«Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятом решении не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке», — сказал Шувалов.

Он также отметил, что волатильность рубля «бьёт по экспортёрам, не даёт им планировать бизнес», пишет RT.

По словам Шувалова, Минфин, Минэкономразвития и ЦБ обсуждают предложения о системе взаимодействия правительства с ЦБ в случае отклонения цен на нефть от бюджетных уровней.

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