ЦБ может начать покупать валюту при текущих ценах на нефть

Установившиеся цены на нефть и решение отказаться от траты дополнительных нефтегазовых доходов могут позволить Банку России покупать валюту на рынке. Об этом в интервью Bloomberg заявил вице-премьер Игорь Шувалов.

«Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятом решении не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке», — сказал Шувалов.

Он также отметил, что волатильность рубля «бьёт по экспортёрам, не даёт им планировать бизнес», пишет RT.

По словам Шувалова, Минфин, Минэкономразвития и ЦБ обсуждают предложения о системе взаимодействия правительства с ЦБ в случае отклонения цен на нефть от бюджетных уровней.