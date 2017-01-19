Дерипаска: Для России важнее, кто будет руководить Германией

Владелец компании РУСАЛ, российский бизнесмен Олег Дерипаска в швейцарском Давосе прокомментировал RT возможность кооперации России и Запада после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

«Новый мир начнётся уже совсем скоро, когда вступит в должность новый президент США. Но, в действительности, для России очень важна европейская ситуация... Для России важнее, кто будет руководить Германией», — заявил Дерипаска.

Он отметил, что от нового руководства Германии будет зависеть восстановление отношений между Евросоюзом и России.

«Мы открыты к любой возможной кооперации и мы пытаемся продвигать экономический рост и все программы, от которых выиграем мы, европейцы и русские», — добавил Дерипаска.

Комментируя возможность снятия санкций с России при администрации избранного президента США Дональда Трампа, Дерипаска отметил, что санкции в этом году не отменят, пишет RT.