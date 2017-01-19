ДНР: Против офицера ВСУ, командовавшего обстрелом Горловки, возбуждено дело

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении украинского офицера Вячеслава Власенко, который командовал обстрелом окраин Горловки 15 января, в результате чего был ранен ребенок. Об этом сообщил сегодня начальник следственного управления Генпрокуратуры Роман Белоус.

"Возбуждено уголовное дело в отношении командира 46 отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" полковника Вячеслава Власенко и других лиц по факту совершения террористических актов по предварительному сговору, что повлекло тяжкие последствия, а также ведения ими агрессивной войны, по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 ст. 229 и частью 2 ст. 423 УК ДНР", — сказал собеседник агентства.

Белоус уточнил, что именно Власенко отдавал приказы на обстрел окраины Горловки 15 января, в результате чего там был ранен трехлетний мальчик. На данный момент следственные органы Генпрокуратуры ДНР ведут сбор и документирование материалов, проводят опросы свидетелей и пострадавших, сообщают «Новости Донецкой Республики».