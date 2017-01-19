Песков о словах Байдена: Россия никогда никого не запугивала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы хочет силой навязывать интересы маленьким государствам.

Песков отметил, что Россия не согласна с таким заявлением и «никогда никого не запугивала».

«Россия всегда была надёжным партнером, предсказуемым партнёром. Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного, эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, государства восточной Европы», — сказал Песков.

Он также подчеркнул заинтересованность России в выстраивании добрых отношений. Кроме того, он заявил, что Россия никогда не занималась интервенцией в чужие страны, пишет RT.