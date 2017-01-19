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Песков: Москва никогда не критиковала Обаму лично

19.01.2017 - 13:22

Москва никогда не критиковала президента США Барака Обаму лично. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, никто не допускает личных выпадов в адрес Обамы на официальном уровне.

«В Москве всегда проявляли и будут проявлять уважение к президенту любого иностранного государства, тем более Соединённых Штатов Америки», — подчеркнул пресс-секретарь.

В то же время он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона сильно ухудшились в период президентства Обамы, причём на всех уровнях, пишет RT.

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