Песков: Москва никогда не критиковала Обаму лично

Москва никогда не критиковала президента США Барака Обаму лично. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, никто не допускает личных выпадов в адрес Обамы на официальном уровне.

«В Москве всегда проявляли и будут проявлять уважение к президенту любого иностранного государства, тем более Соединённых Штатов Америки», — подчеркнул пресс-секретарь.

В то же время он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона сильно ухудшились в период президентства Обамы, причём на всех уровнях, пишет RT.