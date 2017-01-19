Парламент Украины разрешил допуск иностранных военных на Украину

Парламент Украины принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях, такое решение на заседании в четверг поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно документу, в рамках многонациональных учений предлагается разрешить допуск военных подразделений США, других государств — членов НАТО и государств — участников программы "Партнерство ради мира" (до 3 тысяч военнослужащих с вооружением и военной техникой, до шести самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.

Документ еще должен подписать президент страны, сообщают «Новости Донецкой Республики».