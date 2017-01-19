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Янукович потребует расследовать гибель людей на Майдане

19.01.2017 - 11:59

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил в интервью РИА Новости, что собирается потребовать от международных организаций и ряда государств расследовать гибель людей на майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года.

"Поскольку за три года украинское следствие не решилось дать правдивого ответа на вопрос "кто расстреливал людей?", я обращусь к международным организациям и иностранным государствам с требованием провести международное независимое расследование этой трагедии", — заявил Янукович.

Он напомнил, что после гибели людей на майдане в феврале 2014 года именно его обвинили в организации этих расстрелов.

"Но вот прошло три года, а ГПУ не представила обществу ни единого доказательства моей вины в гибели людей", — отметил он.

По его словам, "сегодня уже многие понимают, кому на самом деле были выгодны расстрелы на Майдане и кто за ними стоит".

"Это высшие должностные лица украинской власти: Турчинов, Парубий, Пашинский и их подельники. У меня уже накопились доказательства, подтверждающие вину упомянутых людей в расстреле "Небесной сотни" и правоохранителей на майдане. Более того, после моего видеодопроса 28 ноября ко мне обратились украинцы, которые предоставили дополнительную информацию, подтверждающие вину этих лиц", — заявил Янукович, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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