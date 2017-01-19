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ВМС Украины предупредили о передвижениях техники под Николаевом и Одессой

19.01.2017 - 11:04

Командование Военно-морских сил ВС Украины предупреждает жителей Одесской и Николаевской областей о передвижениях колонн военной техники в связи с проведением учений, говорится в сообщении пресс-центра командования ВМС ВС Украины в четверг в Facebook.

"В течение текущей недели на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений по боевой готовности органов военного управления и воинских частей будут иметь место передвижения колонн военной техники, развертывания блокпостов на путях движения и другие мероприятия", — говорится в сообщении.

В связи с этим командование просит жителей с пониманием относиться к определенным неудобствам, которые могут возникнуть из-за проведения запланированных мероприятий.

Также военные обратились с просьбой к жителям не создавать подразделениям лишние трудности в выполнении поставленных задач и сохранять спокойствие, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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