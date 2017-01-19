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ВСУ обстреляли окраины Донецка, Горловки и Ясиноватой

19.01.2017 - 11:18

Украинские силовики с вечера обстреляли село Спартак и поселок Крутая Балка Ясиноватского района, Зайцево под Головкой, а также территорию бывшего донецкого аэропорта. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

"Накануне вечером и ночью украинские силовики обстреляли из минометов Спартак, Крутую Балку, Зайцево и территорию донецкого аэропортаа", — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что при обстрелах территории Республики украинские силовики использовали также БМП, гранатометы и стрелковое оружие, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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