ВСУ обстреляли окраины Донецка, Горловки и Ясиноватой

Украинские силовики с вечера обстреляли село Спартак и поселок Крутая Балка Ясиноватского района, Зайцево под Головкой, а также территорию бывшего донецкого аэропорта. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

"Накануне вечером и ночью украинские силовики обстреляли из минометов Спартак, Крутую Балку, Зайцево и территорию донецкого аэропортаа", — сказал представитель ведомства.

Он добавил, что при обстрелах территории Республики украинские силовики использовали также БМП, гранатометы и стрелковое оружие, сообщают «Новости Донецкой Республики».