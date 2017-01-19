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КС разрешил России не выплачивать €1,9 млрд экс-акционерам "ЮКОСа"

19.01.2017 - 10:58

Конституционный суд России разрешил не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа €1,9 млрд по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), сообщает RT.

Суд решил, что постановление ЕСПЧ противоречит нормам российской Конституции.

«Россия вправе отступить от наложенных на неё обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию России», — заявил судья.

Ранее сообщалось, что КС России 19 января огласит решение по делу ЮКОСа.

Запрос Минюста об исполнении решения ЕСПЧ по делу ЮКОСа был принят КС России к рассмотрению 11 ноября 2016 года.

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