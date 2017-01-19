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Порошенко: "Америка должна быть великой снова"

19.01.2017 - 10:39

Президент Украины Пётр Порошенко на полях форума в Давосе заявил, что «Америка должна быть великой снова».
Как отмечает Business Insider, украинский лидер подчеркнул важность НАТО как силы, способной выстоять против Москвы.

«НАТО, по большей части, — не вопрос денег, а вопрос безопасности. Российская агрессия снова продемонстрировала, что не существует других защитных систем, кроме НАТО, которое работало эффективно в качестве предотвращения агрессии», — заявил он.

По словам Порошенко, для того, чтобы продемонстрировать, что они играют роль мирового лидера, США понадобится создать трансатлантический союз.

«Америка должна быть великой снова», — добавил он, вероятно, сделав отсылку к предвыборному лозунгу Дональда Трампа («Сделаем Америку великой снова»), пишет RT.

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