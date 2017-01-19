Информационно-аналитическое сетевое издание
четверг, 19 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Украинские силовики открыли огонь по поселку Зайцево

19.01.2017 - 09:59

Украинские силовики в ночь открыли огонь по поселку Зайцево на окраине Горловки, в результате обстрелов повреждены три жилых частных дома. Об этом сообщил сегодня и.о. главы горадминистрации Иван Приходько.

"Сегодня ночью ВСУ обстреляли поселок Зайцево, прямыми попаданиями повреждены три жилых частных дома. В Никитовском районе поселка по улице Брусилова, 30 повреждены кровля, стены и перекрытие. По улице Полетаева, 185 — кровля и стены, а по улице Полетаева, 158 — кровля посечена осколками", — сказал Приходько.

Он добавил, что по предварительным данным жертв и пострадавших среди мирного населения нет. На данный момент места обстрелов инспектируются представителями городских властей, сообщают «Новости Донецкой Республики».

ПолитикаБольше материалов
«Плохиш» Трамп
Борис Джерелиевский
При НАТО Косово — не Сербия
Николай Севостьянов
Не время для Ялты-2
Константин Щемелинин
Евреи бомбят Сирию
Николай Севостьянов
Хищник с аурой индиго
Александр Гончаров
Русофобия пожирает бюджет
Борис Джерелиевский
Колесо историиБольше материалов
Оборона Серафима Саровского
Алексей Сокольский
Имперский Новый год!
Александр Гончаров
Две стороны одной монеты
Современная Украина — это порождение как Запада, так и СССР
Иван Касилов
Кадыров проклял Сталина
"Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти"
Отдел информации
ОбществоБольше материалов
От Магомета - к Спасителю
Агаряне, удостоившиеся венца Христовых мучеников
Владислав Гулевич
"Защитникам Сталина"
Революция пожирает своих детей в Орле
Отдел информации
К(х)рестьянская армия России
Для москвича или питерца армия — досадная жизненная помеха
Олег Назаров
Рыцари Новороссии
Вышла в свет книга корреспондента легендарного «Моторолы»
Юрий Котенок
ЭкономикаЕще
Секта улюкаевского «дна»
Вячеслав Булатов
Куда катится гривна?
Константин Щемелинин
БлогиЕще
Субстат самоненависти
Желание русских унизить именно русских
Андрей Бабицкий
ПроисшествияЕще
Донбасс против зверей
Как бандеровцы пытали пленного священника
о. Феофан (Кратиров)
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования