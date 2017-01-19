Украинские силовики открыли огонь по поселку Зайцево

Украинские силовики в ночь открыли огонь по поселку Зайцево на окраине Горловки, в результате обстрелов повреждены три жилых частных дома. Об этом сообщил сегодня и.о. главы горадминистрации Иван Приходько.

"Сегодня ночью ВСУ обстреляли поселок Зайцево, прямыми попаданиями повреждены три жилых частных дома. В Никитовском районе поселка по улице Брусилова, 30 повреждены кровля, стены и перекрытие. По улице Полетаева, 185 — кровля и стены, а по улице Полетаева, 158 — кровля посечена осколками", — сказал Приходько.

Он добавил, что по предварительным данным жертв и пострадавших среди мирного населения нет. На данный момент места обстрелов инспектируются представителями городских властей, сообщают «Новости Донецкой Республики».