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Европарламент опасается "неблагоприятного развития ЕС" после инаугурации Трампа

19.01.2017 - 09:32

В Европарламенте опасаются, что президентство Дональда Трампа в США может обернуться самым неблагоприятным развитием событий для стран Евросоюза. Об этом свидетельствует доклад Генерального директората Европарламента по внешней политике, пишет RT.

«Учитывая характер Трампа и его предыдущие высказывания, его правление вполне может обернуться худшим сценарием для ЕС, включая радикальное ухудшение отношений, спад экономического сотрудничества и угрозу евроатлантической системе безопасности», — говорится в докладе.

По мнению Европарламента, новый американский лидер может пойти на сближение с Россией, отменить санкции и поддержать её курс в Сирии. Кроме того, европейцы ожидают, что Трамп сорвёт ядерную сделку с Ираном и вступит в конфронтацию с Китаем из-за разногласий в сфере торговли и региональной безопасности.

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