СМИ: Порошенко рассчитывает на встречу с Трампом в феврале

Президент Украины Петр Порошенко надеется на то, что его встреча с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом состоится в феврале. Об этом украинский лидер рассказал в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

Порошенко также выразил надежду, что Украина получит поддержку от новой администрации Соединенных Штатов. «Мы рады серьезной поддержке со стороны двух партий», — сказал он, имея в виду партии республиканцев и демократов, и выразил уверенность, что продолжение сотрудничества Киева и Вашингтона «будет очень эффективным».

По его словам, нанести визит в Вашингтон он собирается в следующем месяце. Порошенко добавил, что надеется на плодотворное общение с Дональдом Трампом, и отметил, что встреча с главой США доставит ему «огромное удовольствие», пишет ИА REGNUM.

Ранее глава Украины заявил, что его встреча с избранным президентом США Трампом состоится сразу после инаугурации, намеченной на 20 января. Порошенко пояснил, что согласовал дату своего визита в США с Трампом во время телефонного разговора, однако о конкретной дате не сообщил. Он также добавил, что в ходе предстоящей встречи стороны собираются обсудить «широкий круг вопросов».