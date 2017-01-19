Комитет Рады по нацбезопасности потребовал исключить Савченко

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности решил добиваться исключения из своего состава депутата Надежды Савченко после того, как она опубликовала опубликовала список украинских военнослужащих, которые находятся в плену у ополченцев на востоке страны.

В своем решении комитет отметил, что принимает его с целью не допустить дальнейшего разглашения информации, которая относится к государственной тайне. Комитет также пообещал обратиться в прокуратуру, чтобы та проверила, нельзя ли считать действия Савченко госизменой.

Сама Савченко отказалась считать их таковыми и заявила, что не нарушала украинских законов и умеет хранить государственную тайну. Она также пообещала и дальше посещать заседания комитета, несмотря на исключение из его состава, пишет ВВС.