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Комитет Рады по нацбезопасности потребовал исключить Савченко

19.01.2017 - 08:54

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности решил добиваться исключения из своего состава депутата Надежды Савченко после того, как она опубликовала опубликовала список украинских военнослужащих, которые находятся в плену у ополченцев на востоке страны.

В своем решении комитет отметил, что принимает его с целью не допустить дальнейшего разглашения информации, которая относится к государственной тайне. Комитет также пообещал обратиться в прокуратуру, чтобы та проверила, нельзя ли считать действия Савченко госизменой.

Сама Савченко отказалась считать их таковыми и заявила, что не нарушала украинских законов и умеет хранить государственную тайну. Она также пообещала и дальше посещать заседания комитета, несмотря на исключение из его состава, пишет ВВС.

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