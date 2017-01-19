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Ассанж отказался от экстрадиции в США

19.01.2017 - 08:40

Главный редактор сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на его адвокатов.

«Нет сомнений в том, что президент Барак Обама сделал не то, что просил Ассанж», — сказал адвокат Барри Поллак.

По его словам, Ассанж считает, что информатор WikiLeaks Челси Мэнниг не должен был привлекаться ответственности, пишет RT.
Мелинда Тэйлор, которая также представляет интересы Ассанжа, отметила, что смягчение приговора Мэннингу «было не то, что просил Ассанж».

Ранее Тэйлор в эфире RT заявила, что её клиент не отказывается от своих слов об экстрадиции в США в случае смягчения наказания Мэннингу. Однако для этого Ассанжа необходимо сначала защитить от несправедливого преследования.

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