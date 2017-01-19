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Джордж Буш-старший заранее извинился перед Трампом за пропуск инаугурации

19.01.2017 - 07:24

Джордж Буш — старший 10 января направил избранному президенту США Дональду Трампу письмо, в котором предупредил, что не сможет посетить церемонию инаугурации по состоянию здоровья.

«Нам с Барбарой очень жаль, что мы не сможем быть на инаугурации 20 января. Мой врач говорит, что если я посижу на улице в январе, меня похоронят. Та же ситуация с Барбарой. Кажется, мы застряли в Техасе», — приводит текст письма издание Politico.

Ранее экс-президент США Джордж Буш — старший был доставлен в больницу в из-за диспноэ, позднее его перевели в реанимацию.

Также стало известно, что вслед за экс-президентом госпитализирована его супруга Барбара.

Трамп пожелал Бушам скорейшего выздоровления, пишет RT.

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