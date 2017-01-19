Си Цзиньпин рассказал о политике Китая в отношении РФ и США

Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин считает, что его страна должна стремиться к налаживанию нового диалога и взаимоотношений с США. Об этом он сказал во время встречи в Женеве с генсеком ООН Антониу Гутерришем и председателем Генеральной ассамблеи ООН Питером Томпсоном.

"Китай будет стремиться создать рамки отношений с крупными державами, характеризующиеся общей стабильностью и сбалансированным ростом", - сказал китайский лидер.

По его словам, в отношениях США Пекин "будет стремиться к построению новой модели отношений", но при этом намерен сохранить атмосферу "стратегического партнерства и координации" с Россией. Также его страна намерена поддерживать партнерство с ЕС "во имя мира, роста и реформ". С развивающимися странами КНР, по словам Си Цзиньпина, сохранит прагматичные отношения, а с соседями Пекин укрепит "сотрудничество на принципе согласия, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности".

"Мультилатерализм - это эффективный путь для сохранения мира и содействия развитию", - резюмировал глава КНР, и заверил собеседников в том, что его страна "будет твердо поддерживать международную систему с ООН в качестве ее сердцевины", пишет «Российская газета».