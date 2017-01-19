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Касперский предупредил о росте числа кибератак на объекты России

18.01.2017 - 22:37

Число кибератак в России возрастёт в 2017 году, они будут нацелены на производственные объекты, транспорт и электростанции. Об этом заявил глава антивирусной компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.

«Я очень боюсь, что в этом году мы увидим больше атак на совершенно разные компьютеризированные устройства и на промышленные объекты. Потому что любой промышленный объект — производство, транспорт, электростанции — это очень сильно компьютеризированная система», — сказал он, пишет RT.

Касперский также отметил, что его компания готова оказать помощь американской стороне в расследовании хакерских атак в США.

«К сожалению, нет никакой информации по поводу того, какие именно атаки происходят в США, потому что там работают американские компании, они никого не пускают. Но мы были бы очень рады им помочь», — добавил глава «Лаборатории Касперского».

Он подчеркнул, что у компании для этого имеются все необходимые ресурсы.

«При этом у нас есть американские эксперты, которые могут это делать. Это граждане США, они могли бы участвовать в этих расследованиях. Но, к сожалению, нам никакой информации не дают», — отметил Касперский.

Ранее сообщалось, что более 50% американцев считают, что «российские хакеры» вмешивались в президентские выборы в США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема якобы причастности Москвы к хакерским атакам в США превратилась в настоящую истерику.

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